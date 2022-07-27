Ростов-на-Дону, 27 июля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Ростовский областной суд отправил в колонию двух бывших сотрудников уголовного розыска, осуждённых за взяточничество. Об этом сообщает пресс-служба донского управления ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В отношении двух сотрудников полиции было возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору (п. п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ) после того, как они получили 40 тыс. рублей от местной жительницы. В обмен на деньги экс-полицейские пообещали не привлекать к уголовной ответственности её супруга, который якобы был причастен к обороту наркотиков.

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону отправил бывших сотрудников уголовного розыска в колонию общего режима. Ростовский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, признал фигурантов уголовного дела виновными по статье о получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

Согласно решению суда, один из коррупционеров проведёт в местах лишения свободы один год и десять месяцев, второй — два года.