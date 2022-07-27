Штат Калифорния, США, , 14:14 — REGNUM Известный актёр Брэд Питт купил новую недвижимость в США. Об этом написал портал Hollywood Life 27 июля.

Брэд Питт DoD News Features

Как сообщил источник, артист приобрёл особняк на утёсе Кармел-Хайлендс в штате Калифорния за $40 млн. Отмечается, что здание было построено в 1918 году, а его предыдущим владельцем являлся писатель Дэниел Джеймс.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Брэд Питт рассказал о неизлечимом заболевании. По словам актёра, он продолжительное время страдает от прозопагнозии — расстройства, при котором потеряна способность узнавать человеческие лица.

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