Стокгольм, 27 июля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Если у ребенка в Швеции заметят синяки, то местные власти примут меры незамедлительно и самым решительным образом. Однако гораздо сложнее обнаружить детей, которые сталкиваются с насилием в семье. Об этом 27 июля в эфире Sveriges Radio рассказала Анн-Шарлотта Мюнгер, доцент Линчёпингского университета.

Стокгольм. Швеция

«Хотя мы и считаем, что это так же серьезно, когда дети становятся свидетелями насилия, мы не действуем, когда дело доходит до принятия конкретных мер. С этим у нас проблемы», — отмечает Мюнгер.

По словам ученого, Швеция является примером всему миру в деле защиты прав детей. Однако теперь, когда борьба с домашним насилием переходит на новых уровень (осуществление насилия на глазах несовершеннолетних в Швеции юридически приравнено к уголовному преступлению), общество должно нарастить усилия.

Проблема также связано и с тем, считает Мюнгер, что сами дети редко рассказывают взрослым о том, что происходит в семье, опасаясь обидеть кого-то другого.