Иркутск, , 11:48 — REGNUM Первые выплаты направили пострадавшим при ураганном ветре в Киренском районе, сообщает 27 июля телеграм-канал правительства Иркутской области. Отмечается при этом, что речь идёт о девяти семьях, у которых собран весь пакет необходимых документов. На 26 июля обследовано 2238 жилых помещений из 2798. Повреждения кровли, окон и облицовки фасадов зафиксированы в 107 помещениях.

Ураган Pixabay.com

«Хочу обратить внимание, что выплаты получат те граждане, у которых подтверждено право собственности на жилое помещение и доход не превышает трехкратного размера прожиточного минимума», — пояснил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

Обследование жилого фонда проводят сотрудники администрации совместно с ОГБУСО «КЦСОН Киренского и Катангского районов» и ОГКУ «УСЗН по Киренскому району и Катангскому району». Во всех случаях составляются акты обследований для возмещения затрат на восстановление.

Прием заявлений на адресную материальную помощь в связи с повреждением жилого помещения в Киренском районе продолжается. Размер выплаты составляет 20 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграм-канале 26 июля известил о том, что в Киренском районе потребовалась ликвидация последствий урагана, есть вопросы по восстановлению энергоснабжения.

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