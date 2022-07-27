Стокгольм, , 11:51 — REGNUM В Швеции партия «Центристов» предлагает, чтобы в последующие три года были выделены 725 миллионов крон (72,5 млн долларов США) для очистки бассейна Балтийского моря. Об этом 27 июля сообщила радиостанция Sveriges Radio.

Константин Крыжицкий. Балтийское море. 1897

«Центристы» хотят, чтобы большая часть денег была использована для оснащения и модернизации очистных сооружений в прибрежных городах Швеции. Они также хотят, чтобы частные землевладельцы и фермеры могли подавать заявки на получение денег от правительства для строительства плотин, чтобы остановить загрязнение Балтийского моря.

«Крайне важно спасти Балтийское море. Это один из самых загрязненных регионов в мире», — заявил в эфире радиостанции официальный представитель «Центристов» по вопросам климата и энергетической политики Рикард Нурдин.