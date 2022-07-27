Донецк, 27 июля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли Петровский, Кировский и Киевский районы Донецка, а также город Ясиноватая. Об этом 27 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ministry of Defense of Ukraine Украинская артиллерия ведёт обстрел

Отмечается, что обстрел Ясиноватой со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 11:21 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.

Также указывается, что в 11:29 ВСУ выпустили шесть снарядов калибра 155 мм по Петровскому и Кировскому районам Донецка, а в 11:32 — три снаряда калибра 155 мм по Киевскому району города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые украинские формирования снова обстреляли Пантелеймоновку и Донецк.