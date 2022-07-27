Якутск, , 11:56 — REGNUM Домом для 63-летнего Владимира Новака из Якутска стала старая «Волга». Пока мужчина лежал в больнице в июне, его выгнали из съёмного жилья и потратили все деньги на его банковской карте, сообщило ИА SakhaDay.

Старый автомобиль

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Карту, на которую приходила пенсия, пожилой человек отдал арендодателю, который больше не отвечает на его звонки. Дверь квартиры, где раньше жил пенсионер, оказалась закрытой после того, как он вернулся из больницы. Госпитализировали мужчину с тяжёлой анемией и гиповолемическим шоком. Зрение он потерял из-за катаракты и глаукомы.

Сын Владимира живёт в Калининграде и не поддерживает связь с отцом. Другой сын, приёмный, раньше приносил ему продукты питания, но потом перестал приходить.

«Питался в основном макаронами. В последнее время пью только воду, чая даже нет, да хлеб», — рассказал Владимир Новак.

Как сообщало ИА REGNUM, инвалид Михаил Ефимов из посёлка Чокурдах Аллаиховского района Якутии в феврале, уснув, отморозил ноги в своей квартире. Мужчине ампутировали стопы. Прокуратура сочла дом якутянина непригодным для проживания.