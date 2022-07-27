Сыктывкар, 27 июля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В Коми статус самозанятых получили более 21 тысячи человек, 16 тысяч из них ведут свою деятельность на территории республики, сообщает пресс-служба УФНС.

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«За 2 года действия проекта в нашем регионе было пробито почти 3,7 миллионов чеков общей суммой, превышающей 2,5 миллиарда рублей. Чаще всего режимом для самозанятых пользуются граждане, оказывающие услуги по перевозке пассажиров и грузов, а также услуги в сфере бьюти-индустрии», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, более половины жителей России положительно относятся к людям, называющими себя фрилансерами.