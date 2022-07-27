Петропавловск-Камчатский, 27 июля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Капитан лихтеровоза, который прибыл из Санкт-Петербурга на Камчатку, Олег Марков рассказал, что трасса Северного морского пути оживает.

Atomic-energy.ru Северный морской путь

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«Мы шли с Санкт-Петербурга, попутно взяв груз в Мурманске, самостоятельно шли во льдах. По пути видели много пароходов, трасса Севморпути оживает, что очень радует. У всех есть желание наладить перевозки между портами Запада и Востока России по трассе Севморпути. Трасса эта действительно самая короткая и экономически выгодная, лед нас не смущает. В 2019 году у нас путь из Петропавловска-Камчатского занял 18 суток. Тогда нам повезло с погодой, в среднем рейс занимает 20-21 день», — цитирует капитана пресс-служба правительства Камчатки.

Как отметил Олег Марков, судно «Севморпуть» соответствует всем мировым требованиям по безопасности — за всё время эксплуатации происшествий с ядерной установкой не возникало.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке под выгрузку к причалу грузового терминала «Сероглазка» встал лихтеровоз, прибывший по Северному морскому пути.