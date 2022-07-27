Стокгольм, , 11:50 — REGNUM Летом распространение коронавируса в Швеции увеличивалось неделю за неделей. Более половины регионов Швеции сообщили о росте заболеваемости COVID-19. Число тяжелобольных и умерших также увеличилось, но с низкого уровня. Об этом 27 июля сообщила новостная служба TT.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«За последние девять недель у нас наблюдается рост числа инфицированных. В общем и целом, распространение инфекции увеличивается еще сильнее, когда мы всё больше находимся в закрытых помещениях», — сказала в интервью TT генеральный директор Агентства общественного здравоохранения Карин Тегмарк Виселл.

Текущие вычислительные модели от ведомства предполагают, что именно «Омикрон» будет продолжать доминировать над другими штаммами коронавируса.

«Обычно с момента нашего возвращения на работу проходит около двух недель, прежде чем ухудшение ситуации становится заметным», — подчеркнула Виселл.

Это означает, что эпидемиологическая ситуация в Швеции, скорее всего, может ухудшиться уже в конце августа, отметила она.

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