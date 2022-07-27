Воронеж, , 11:45 — REGNUM Строительство новой школы на 1224 места завершается в Борисоглебске Воронежской области, сообщили 27 июля в пресс-службе правительства региона. Строительство ведётся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Новая школа в Борисоглебске Пресс-служба правительства Воронежской области

Всего в новой школе — четыре этажа, общая площадь составляет почти 9 тысяч квадратных метров. Здание оборудовано лифтом для маломобильных граждан и специальными тактильными индикаторами на полу.

На прилегающей территории предусмотрены игровая зона для подвижных игр, тренажерная и спортивная площадки, футбольное поле с беговыми дорожками. Общая готовность объекта составляет на данный момент 92%.

«Сейчас перед подрядчиком стоит задача благоустройства и озеленения территории, установки монтируемого оборудования. На четвертом этаже заканчивается монтаж вентиляционных систем, на третьем и втором этажах идут финишные работы по отделке внутренних помещений, монтаж перильного ограждения по лестничным клеткам, алюминиевых витражей и внутренних дверей. 1 сентября новая школа откроет свои двери для юных борисоглебцев», — прокомментировал губернатор Александр Гусев.

Как сообщало ИА REGNUM, также в Новой Усмани 1 сентября учеников примет новая школа на 1,1 тысячи мест, построенная в рамках нацпроекта. В Воронеже ведётся строительство мега-школы на три тысячи мест.

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