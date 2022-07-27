В Воронежской области готовят к сдаче новую школу на 1,2 тысячи мест
Воронеж, 27 июля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Строительство новой школы на 1224 места завершается в Борисоглебске Воронежской области, сообщили 27 июля в пресс-службе правительства региона. Строительство ведётся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Всего в новой школе — четыре этажа, общая площадь составляет почти 9 тысяч квадратных метров. Здание оборудовано лифтом для маломобильных граждан и специальными тактильными индикаторами на полу.
На прилегающей территории предусмотрены игровая зона для подвижных игр, тренажерная и спортивная площадки, футбольное поле с беговыми дорожками. Общая готовность объекта составляет на данный момент 92%.
Как сообщало ИА REGNUM, также в Новой Усмани 1 сентября учеников примет новая школа на 1,1 тысячи мест, построенная в рамках нацпроекта. В Воронеже ведётся строительство мега-школы на три тысячи мест.