27 июля 2022 | Время чтения 6 мин

Василий Иванов, , 13:07 — REGNUM С 8 по 13 июля прошёл пятый юбилейный бронепробег «Дорога мужества». Участники провели более 40 часов в дороге и прошли дистанцию в 1300 км, посетив Ржев, Вязьму, Смоленск, Брянск, Людиново и деревню Петрищево. В каждом пункте были проведены мемориальные акции в память о подвигах партизан и бойцов Красной армии в годы Великой Отечественной войны.

В состав колонны вошла отреставрированная техника, которая ранее находилась на вооружении армии СССР — БРДМ-1, БРДМ-2, БТР-40, а также военные автомобили ГАЗ-24, ГАЗ-69, УАЗ-469, ЗИС-110, ЗИЛ-157, ГАЗ-63, ЗИС-5.

С 2017 года бронепробег организует Межрегиональная общественная организация «Военно-техническое общество». С каждым годом увеличивается и количество молодых участников. Корреспондент ИА REGNUM пообщался с самыми юными участниками бронепробега, узнал об их впечатлениях от пройденного маршрута и о роли сохранения памяти о Великой Отечественной войне.

Егор Василий Иванов © ИА REGNUM

Егор Василий Иванов © ИА REGNUM

Егор Василий Иванов © ИА REGNUM

Егор, 11 лет

Мне одиннадцать лет. Пятый юбилейный бронепробег вызвал во мне много чувств. Самое главное — чувство гордости за нас и наш народ. Тот момент, когда мы едем на нашей военной технике по городам воинской славы, — наш народ не остаëтся равнодушным. Они поддерживают нас и то, что мы едем на нашей советской технике, которую сами восстанавливали своими руками. Бронепробег через все эти города напоминает о наших дедах, которые воевали за мирное небо и нас. Он вызывает у людей и у меня лично чувство гордости и патриотизма. Пройти в колонне через города-герои — это даёт понимание патриотизма и гордости за наш народ!

Иван Василий Иванов © ИА REGNUM

Иван, 22 года

Бронепробег «Дорога Мужества» — воистину уникальное мероприятие, которое объединяет в себе представителей самых различных возрастных групп.

Молодежь, принимающая участие в бронепробеге, получает колоссальный опыт как в области эксплуатации военной техники, так и в историческо- культурном аспекте.

Иван Василий Иванов © ИА REGNUM

Я как студент, чья специальность неразрывно связана с военной техникой, вижу в бронепробеге возможность на практике реализовать и отработать теоретические навыки, полученные в университете, а также изучить историю и перспективы развития военной техники.

Я считаю, что сегодня как никогда важно доводить до молодого поколения историю Великой Отечественной войны, историю Великой Победы, ведь именно на молодежь направлены значительные силы антироссийской пропаганды, которая всеми силами старается очернить в глазах молодых людей советского солдата и Победу советского народа.

Военно-техническое общество уделяет самое пристальное внимание патриотическому воспитанию молодежи.

Иван Василий Иванов © ИА REGNUM

Отреставрированная военная техника — это интересно, и любой парень или девушка, даже далёкие от техники, непременно проявляют неподдельный интерес к ретромашинам, их истории. А через историю военной техники можно проследить историю всего народа, открыть самые героические ее страницы.

Артем Василий Иванов © ИА REGNUM

Артем Василий Иванов © ИА REGNUM

Артем Василий Иванов © ИА REGNUM

Артем Василий Иванов © ИА REGNUM

Артём, 15 лет

Пятый юбилейный бронепробег произвёл на меня большое впечатление. Очень много чувств и эмоций! Самое главное — это чувство гордости за ту технику, которую мы восстанавливали своими силами и проехали на ней по городам воинской славы для того, чтобы нашу историю, историю России никто не смог переписать. В городах у людей, которые видят нашу технику, так же как и у меня, возникает чувство гордости за свой народ и свою страну. Бронепробег, проходящий через город, — это всегда радость для патриота своей страны.

Григорий Василий Иванов © ИА REGNUM

Григорий Василий Иванов © ИА REGNUM

Григорий, 16 лет

Я кадет отряда «Вымпел». После поездки я смело могу сказать, что когда ты прикасаешься к бронетехнике, ты получаешь уникальную возможность прочувствовать ее историю. С первого взгляда я полюбил атмосферу военных машин, я с гордостью ехал внутри, изучая их исторический путь. Также мне запомнился Ржевский мемориал, где я смог почтить память солдат, отдавших жизнь за наше мирное небо над головой. Во время бронепробега я искренне гордился своей страной и ее историей. Спасибо большое организаторам за представленные возможности!

Вероника Василий Иванов © ИА REGNUM

Вероника, 17 лет

Я учусь в школе. У нас есть кадетский отряд «Вымпел» имени Воробьева. Бронепробег удивил меня разнообразием бронетехники, я смогла прокатиться почти на каждом экземпляре, потрогать технику и узнать ее историю. Пока мы ехали по городам, в которых проходили события Великой Отечественной войны, мы чтили память солдат, благодаря атмосфере военных машин чувствовали ещё больший прилив патриотизма и гордости за победу. Также меня растрогал музей Зои Космодемьянской, я искренне была поражена мужеством своей сверстницы, которая в годы войны совершила подвиг и тем самым призвала каждого сражаться за будущую Победу. Я благодарна всем, кто организовал пятый бронепробег

Андрей Василий Иванов © ИА REGNUM

Андрей, 16 лет

Этот бронепробег — уникальное событие, где люди обоих полов и разных возрастов собираются, чтобы почтить память наших прадедов, дедов, отцов. Память о Великой войне не должна быть забыта. Мы должны помнить, как наш многонациональный народ сломал военную машину нацистских оккупантов. Благодаря таким мероприятиям мы можем узнать историю не в тёплых аудиториях или классах, а непосредственно на деле.

Андрей Василий Иванов © ИА REGNUM

Необходимо и дальше продолжать поддерживать подобные проекты и мероприятия, если мы хотим сохранить историческое наследие нашего советского народа и его героического подвига.

Яна Василий Иванов © ИА REGNUM

Яна, 17 лет

В этом бронепробеге мы посетили города воинской славы. Ржев — Вязьма — Смоленск — Брянск — Людиново — деревня Петрищево. В каждом из них возложили венок и отдали честь погибшим. Узнали много нового про города и что в них происходило. Увидели красивые мемориалы. Познакомились с большим количеством интересных людей. Посетили музей победы во Ржеве, музейный комплекс Зои Космодемьянской. Как раз из таких мероприятий, как «Дорога мужества», молодёжь узнает и не забывает о подвигах, которые совершили наши родственники.

Игорь Василий Иванов © ИА REGNUM

Игорь, 15 лет

Очень интересное событие, мне очень понравилось. Бронепробег даёт возможность людям из разных городов посмотреть технику СССР, которая своим ходом приехала в города-герои.

Игорь Василий Иванов © ИА REGNUM

Игорь Василий Иванов © ИА REGNUM

Игорь Василий Иванов © ИА REGNUM

Рация Василий Иванов © ИА REGNUM

Также в ходе бронепробега получилось усовершенствовать связь на борту одной из машин. Установил современное радиолюбительское оборудование, самодельное согласующее устройство закрепил на раму от Р-113, подключился с бортовой сети БТР-40. Подключил его штатные антенны и поставил дополнительную УКВ-антенну.

Максим Василий Иванов © ИА REGNUM

Максим Василий Иванов © ИА REGNUM

Максим Василий Иванов © ИА REGNUM

Максим, 14 лет

Мне очень понравилось в пятом бронепробеге «Дорога Мужества», у меня осталось много впечатлений. Отдельное спасибо за этот бронепробег хочу сказать Алексею Мигалину и Владимиру Владимировичу Попову. Я ездил на легендарном БРДМ-2 под номером 255. Эта машина пережила много падений и много возвышений, я горжусь, что у нас такая крутая и отличная техника была в СССР, но теперь и в нашей России.

Артем Василий Иванов © ИА REGNUM

Артем Василий Иванов © ИА REGNUM

Артём, 13 лет

Меня зовут Артём Имангулов, мне 13 лет. Я участвую уже в пятом бронепробеге. Мне это очень нравится. Первый раз, честно, было очень тяжело, но остальные бронепробеги мне давались уже легко. Мы ездим по разным городам, чтобы дети, такие как мы, знали и помнили, как наши прадеды воевали за чистое небо над головой!