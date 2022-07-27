Нашвилл, США, , 11:43 — REGNUM Бывший нападающий сборной США по хоккею и клубов НХЛ Бобби Райан задержан в аэропорту Нэшвилла за воровство. Об этом 27 июля сообщает Scoop Nashville.

По словам сотрудника одного из магазинов, Райан не заплатил за покупки и пошёл дальше по терминалу, после чего оставил украденные вещи в другом магазине и зашёл в бар.

В полиции заявили, что Райан находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не подчинялся их требованиям. Он не смог назвать место, дату, и время, где находился во время ареста.

Отмечается, что впоследствии магазин отказался от судебного преследования хоккеиста, но тот всё равно был заключён под стражу за нахождение в нетрезвом виде в общественном месте.

В 2010 году Райан в составе сборной США стал серебряным призёром Олимпийских игр в Ванкувере. В НХЛ он играл «Анахайм Дакс», «Оттаву Сенаторз» и «Детройт Ред Уингз», на его счету 866 матчей в лиге.

В 2020 году Райан получил приз «Билл Мастертон Трофи», вручаемый за верность хоккею. Он смог справиться с проблемами с алкоголем и вернуться в хоккей, благодаря чему получил награду.