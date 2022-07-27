Самара, 27 июля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Фабрику по серийному производству мебели открыли в Самаре. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба департамента информационной политики Самарской области.

Александр Погожев ИА REGNUM Шлифовка деталей мебели

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Сообщается, что средства на покупку оборудования были предоставлены из федерального и регионального фондов развития промышленности (ФРП). Отмечается, что на предприятии полностью из отечественных материалов производят столы, тумбы, шкафы и зеркала. Мощность производства составляет 20 тысяч мебельных изделий ежемесячно.

Сообщается, что на реализацию данного проекта было направлено 51,2 млн рублей, при этом 14,8 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности, а 6,3 млн рублей были предоставлены Фондом развития промышленности региона.

«Наша компания работает с 2018 года. Сейчас мы решили увеличить объемы производства, преобразив цех мебели в полноценную фабрику. Благодаря займу ФРП мы приобрели современное оборудование, создали 15 дополнительных рабочих мест, в два раза нарастили мощности производства и теперь надеемся увеличить долю отечественной мебельной продукции как в Поволжье, так и в России в целом», — приводит пресс-служба слова директора компании.

Отмечается, что в 2021 году, по оценке ассоциации мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, доля мебели отечественного производства составляла 60%. Новое производство намерено увеличить данный показатель на 2%, заместив импорт.