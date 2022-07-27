Владивосток, 27 июля, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Краевые меры поддержки помогли сельхозпроизводителям Приморья нарастить с начала года производство молока и мяса, а также увеличить посевные площади риса в два раза, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительстве региона.

Pixabay.com Мясо

В этом году с учетом мер государственной поддержки объемы производства мяса в регионе были увеличены в два раза, производство яиц выросло на 11%.

Хозяйствами края всех категорий произведено 70,4 тыс. тонн молока, 48,9 тыс. тонн мяса в живом весе и 155,3 млн штук яиц.

«Основная сумма поддержки была направлена на животноводство, и результат виден сразу — производители смогли устоять и нарастить объемы производства. Считаю, что меры поддержки были оказаны вовремя и достигли эффекта», — сказал министр сельского хозяйства Приморья Андрей Бронц.

В общей сложности на развитие отрасли было направлено 800 млн рублей.