Стокгольм, , 11:45 — REGNUM Министр инфраструктуры Швеции Тумас Энерот рассматривает возможность перерегулирования рынка техосмотра транспортных средств в стране после того, как компания Bilprovningen сократила свое присутствие в стране. Об этом 27 июля сообщил телеканал SVT.

Флаг Швеции Pixabay.com

«Если данный сектор экономики ничего не предпримет в ближайшее время, мне придется что-то сделать», — заявил министр в интервью SVT.

В прошлом году компания Bilprovningen закрыла мобильные станции техосмотра, которые обслуживали жителей в малонаселенных районах Швеции более чем 15 лет. Тогда министр инфраструктуры Швеции ожидал, что рынок, то есть другие компании, предоставляющие услуги по техосмотру автомобилей, исправит ситуацию своими силами.

«Я уже созвал представителей отрасли и сказал им, что им нужно взять ответственность, чтобы техосмотр можно было проходить на всей территории страны», — сказал Энерот.