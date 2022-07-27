Вашингтон, , 11:50 — REGNUM Триллер-вестерн «Убийцы цветочной луны» режиссёра Мартина Скорсезе получил дату выхода. Об этом 26 июля сообщило издание Deadline.

Леонардо Ди Каприо Цитата из к/ф «Великий Гэтсби». реж Баз Лурман. 2013. Австралия, США

По данным источника, премьера ленты состоится в первой половине 2023 года. Также ожидается, что фильм дебютирует на одном из крупных кинофестивалей.

Напомним, картина «Убийцы цветочной луны» является экранизацией книги Дэвида Гранна «Убийцы цветочной луны. Нефть. Деньги. Кровь». Главные роли в ней исполнят Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро.

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