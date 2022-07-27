Калуга, , 12:29 — REGNUM В Калуге 30-летняя руководительница организации по предоставлению туристических услуг обманом завладела деньгами клиентов. Об этом 27 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Находясь в офисе компании, женщина заключала с гражданами договоры на предоставление туров в зарубежные страны либо на приобретение авиабилетов. За реализацию услуг подозреваемая просила внести полную предоплату и сообщала реквизиты, куда клиенты переводили денежные средства. После заключения сделки, не имея намерений исполнить свои обязательства по организации отдыха, подозреваемая начинала переносить даты туров или менять условия поездок, а затем и вовсе переставала выходить на связь. Полученные деньги женщина тратила на личные нужды.

В настоящее время сотрудниками полиции установлена возможная причастность подозреваемой к 12 аналогичным эпизодам противоправной деятельности, общий ущерб по которым составил более двух миллионов рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». В отношении подозреваемой в мошенничестве избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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