Катангский район, Иркутская область, , 11:38 — REGNUM В Иркутской области будет создана территория традиционного природопользования (ТТП) «Катангская», сообщает 27 июля телеграм-канал регионального министерства природы. Известно, что площадь предполагаемой территории составит 5 300 365 га.

Тофалария на космоснимках низкого разрешения из системы Google Earth: синяя линия соответствует границам планируемой ТТП, указанной в проекте соответствующего постановления правительства Иркутской области Цитата с форума Гринпис

Поясняется при этом, что в районе проживает основная часть эвенкийского населения Иркутской области, которое ведет традиционный образ жизни, они занимаются промысловой охотой, оленеводством, коневодством, рыболовством, собирательством, переработкой продукции животноводства и промыслов.

Инициатива образования ТТП «Катангская» исходила от жителей села Ербогачен, общин коренных малочисленных народов Катангского района «Лилия» и «Илэл», которая была поддержана администрацией муниципалитета и министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области.

«Иркутская область входит в число 28 субъектов Российской Федерации, где проживают коренные малочисленных народы. В Иркутской области это тофалары и эвенки. Придание статуса особо охраняемой территории — территории традиционного природопользования регионального значения, позволит нам защитить исконную среду обитания коренных малочисленных народов, сохранить их быт и традиции», — подчеркнула министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова.

Как сообщало ИА REGNUM, документы для включения в список граждан, относящихся к малочисленным народам России, можно будет продавать в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Читайте также: В МФЦ создадут сервис для малочисленных народов России