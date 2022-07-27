Архангельск, 27 июля, 2022, 11:37 — ИА Регнум. В Архангельской области зарегистрирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса, сообщает территориальное управление Роспотребнадзора.

Центр «Вектор» Фото штамма «Омикрон»

«В регионе обнаружена циркуляция подвидов ВА.4 и BA.5 генварианта Omicron вируса SARS-CoV-2. Указанные подвиды циркулируют на территории Российской Федерации, однако, в Архангельской области обнаружены впервые», — сообщили в ведомстве.

В связи с риском очередного подъема уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией Управление рекомендует не привитым жителям области пройти вакцинацию против COVID-19, а переболевшими или привитым более 6 месяцев назад пройти ревакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, на Вологодчине заболеваемость ковидом за две недели выросла на 16%.