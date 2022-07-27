Тбилиси, , 11:40 — REGNUM Самый крупный бизнесмен в Грузии, основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили подтвердил, что у него была негласная встреча с послом США в Тбилиси Келли Дегнан. Об этом говорится в обнародованном 27 июля письме грузинского политика

Бидзина Иванишвили Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее о такой встрече сообщили независимые депутаты парламента Грузии Созар Субари, Михаил Кавелашвили и Дмитрий Хундадзе. Они призвали Иванишвили и Дегнан подтвердить это утверждение и сообщить подробности.

«Я хотел бы разъяснить общественности, что такая встреча действительно состоялась по просьбе посла 21 марта, и продолжалась около трёх часов», — заявил Иванишвили

Он не сообщил, что именно обсуждал с Дегнан на встрече.

Напомним, в грузинской оппозиции Иванишвили называют «олигархом», несмотря на то, что он в январе 2021 года он покинул пост председателя «Мечты» и объявил, что уходит из политики.

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