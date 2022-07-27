Пекин, , 11:35 — REGNUM Под контролем специалистов наземных служб 27 июля грузовой космический корабль Китая «Тяньчжоу-3» вошел в земную атмосферу, где практически полностью согрел. Об этом 27 июля сообщает Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

Космический грузовик Тяньчжоу Chinaspaceflight.com

Уточняется, что вхождение «Тяньчжоу-3» в атмосферу Земли произошло в 11:31 (06:31 мск) и после этого космический корабль сгорел, и только небольшое число его обломков упало в заданном районе южной части Тихого океана.

При этом названный китайский космический грузовой корабль пребывал на околоземной орбите с 21 сентября 2022 года, он доставил на модульную станцию КНР «Тяньгун» шесть тонн различных грузов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что первый запуск ракеты-носителя собственной разработки «Лицзянь-1», которая вывела на околоземную орбиту сразу шесть спутников, провёл Китай.