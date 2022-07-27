Стокгольм, , 11:40 — REGNUM Предстоящая неделя в Швеции будет не слишком жаркой, но и не очень холодной. Другими словами, период аномальной жары и гроз, наблюдаемых в последние дни, закончился. Об этом 27 июля рассказала метеоролог телеканала SVT Тура Тумасдоттир.

Стокгольм. Швеция

«В Швеции установится обычная летняя погода», — поделилась прогнозом Тумасдоттир.

Недавняя погода в Швеции характеризовалась аномальной жарой, дождями и грозами.

«Но теперь будет в основном безветренно», — считает метеоролог.

По ее словам, теплее всего, как обычно, будет на юге и юго-востоке Швеции, а на севере стране будет прохладнее, температура составит 15−20 градусов. Но ночью она также может опускаться ниже пяти градусов.