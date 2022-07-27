Москва, , 11:42 — REGNUM География специальной военной операции на Украине может быть расширена на Николаев и Одессу, так как России нужен прямой выход на Приднестровье. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM выразил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ещё в начале специальной военной операции на Украине были вовлечены Одесса и Николаев. Есть понимание, что эти территории важны для мира и стабильности во всём регионе. Безусловно, оба города являются важнейшими составляющими нового геополитического конструкта. Одесса и Николаев — это прямой выход на Приднестровье и, как следствие, дальнейшая интеграция и единение государств. Я уверен, что эти города будут освобождены, и люди получат право говорить и думать на русском языке», — отметил эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что спикер парламента Крыма Владимир Константинов предложил расширить географию действий спецоперации России на Украине до Одессы. Он добавил, что это позволит обеспечить безопасность границ, а также не допустить закрепления Североатлантического альянса в Черноморском регионе.

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