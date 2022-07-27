Москва, 27 июля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Решений о том, что гражданам России перестанут выдавать шенгенские визы, на уровне Евросоюза не принималось. Об этом РИА Новости сообщил источник в постоянном представительстве ЕС в Москве.

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«Никаких подобных решений на уровне Евросоюза не принималось», — сообщил собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин заявил, что европейские страны могут перестать выдавать гражданам России шенгенские визы.

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