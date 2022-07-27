Стокгольм, , 11:39 — REGNUM Высокие и колеблющиеся цены на электроэнергию в Швеции в период прошлой зимы вновь дадут о себе знать и, возможно, вырастут в предстоящие осенние и зимние месяцы. Так считают представители двух крупных электроэнергетических компаний, с которыми поговорили журналисты телеканала SVT.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Мы видели экстремальные цены прошлой осенью», — заявила пресс-секретарь компании Eon Лена Берглунд.

По словам Берглунд, резкие скачки цен сохранятся. Насколько велики они будут, зависит от погоды, ветра и экспорта российского газа в Европу.

«Будет ли цена на электроэнергию выше или ниже по сравнению с прошлой зимой?» — интересуются журналисты.

«Примерно такая же и будет, я бы сказала. А может, даже и выше. Не думаю, что этой зимой мы увидим более низкие цены на электроэнергию, чем прошлой», — ответила Берглунд.

По словам Лассе Эдеклинта, представителя компании Vattenfall, есть много признаков, согласно которым цены на электричество в Швеции будут оставаться высокими. Во многом это связано с зависимостью Европы от российского газа.