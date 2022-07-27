Каир, , 11:36 — REGNUM Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси распорядился о выделении дополнительных сумм из бюджета страны, которые будут направлены на поддержку беднейших семей. Об этом 27 июля сообщает Masry al-Youm со ссылкой на заявление пресс-службы президента.

Так, решение было принято на фоне резкого роста цен на продукты питания и энергоносители. Президент страны поручил министерствам внутренних дел, снабжения, финансов и социальной солидарности включить дополнительно миллион семей в социальную программу «Солидарность и достоинство», в дополнении к восьми миллионам семей, которые уже получают выплаты по этой программе.

«Президент распорядился о выделении чрезвычайной помощи 9 миллионам семей в течение следующих шесть месяцев на сумму около одного миллиарда фунтов. Помощь также будет направлена пенсионерам, которые получают ежемесячную пенсию менее 2500 фунтов, и работникам государственного административного аппарата, получающим зарплату менее 2700 фунтов в месяц», — говорится в заявлении пресс-службы президента Египта.