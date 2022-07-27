Канберра, , 11:35 — REGNUM 27 июля в Палате представителей Австралии состоялись первые дебаты в ходе работы 47-го созыва. На второй день работы парламента оппозиция снова пришла без масок, пишет британская The Guardian.

Заседание парламента Австралии

Отвечая на вопрос об ускорении темпов вакцинации от COVID-19 в учреждениях по уходу за престарелыми, депутат Аника Уэллс обратилась к оппозиции:

«Я поставила четвертую прививку во время одной из наших попыток повысить уровень вакцинации, что является основным направлением нашего летнего плана по уходу за престарелыми … Мы, живущие здесь, соблюдаем советы медиков. А ваши маски где?» — сделала выпад в сторону оппозиции депутат.

Журналисты пишут, что в рядах оппозиции есть лишь несколько депутатов, которые пришли в парламент в масках — Даррен Честер, Карен Эндрюс, Майкл Маккормак и Стюарт Роберт.

В массе своей члены «Коалиции» и сам лидер оппозиции Питер Даттон были без масок.