Мосул, Ирак, , 11:33 — REGNUM По территории консульства Турции в городе Мосул было выпущено несколько реактивных снарядов. Об этом 27 июля сообщает Al-Alam со ссылкой на своего корреспондента в городе.

Флаг Ирака Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

По его данным, консульство подверглось обстрелу в ночь с 26 на 27 июля. В результате обстрела было серьёзно повреждено здание визового центра, а также служебный транспорт сотрудников консульства.

По данным Al-Alam, консул Турции и сотрудники миссии не пострадали, поскольку успели покинуть здание.

По предварительным данным, за обстрелом стоит одна из военизированных группировок мусульман-шиитов. Ранее ряд группировок объявил о начале партизанской войны против Турции из-за обстрелов иракской территории.