Санкт-Петербург, 27 июля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге обнаружили 946 случаев заражения коронавирусом, что на 152 случая больше, чем сутками ранее. Об этом 27 июля сообщили в федеральном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование ПЦР-тестов

Скончались от ковида, как основной причины, за сутки пять пациентов. Это на три человека меньше, чем за предыдущие сутки. Несмотря на продолжительный рост заболеваемости, статистика смертности пока удерживает невысокие показатели.

Излечились от вируса в Петербурге за сутки 323 человека, что на 44 пациента меньше, чем за прошлые сутки.

Отметим, что с момента обнаружения первого случая заражения коронавирусной инфекцией в Северной столице зафиксировали 1 548 286 таких случаев. Жертвами вируса стали за это время 34 308 больных, а переболели им 1 507 306 человек.