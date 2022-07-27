Ярославль, 27 июля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Депутата Ярославской областной думы Сергея Хабибулина обвинили в проезде на красный свет и игнорировании дорожной разметки. Видеозапись с авторегистратора выложил один из водителей в социальной сети, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

скриншот видео группы «Видеорегистрация Переславль-Залесский» Нарушение ПДД в Переславле

На видео внедорожник с номером «001» на перекрестке в Переславле-Залесском объезжает автомобили, остановившиеся на красный свет, справа — по полосе, предназначенной для поворота направо, а затем едет прямо, на запрещающий сигнал. Автор видео сопроводил его комментарием «депутатам закон не писан». На видео есть дата — 23 июля.

Сам Сергей Хабибулин отказался комментировать, был ли он за рулём автмобиля, заявив, что такая машина ему не принадлежит.

«Мне такой внедорожник не принадлежит. Посмотрите в декларации, у меня другой автомобиль — Киа Оптима», — сказал корреспонденту ИА REGNUM народный избранник.

Правда, порталу 76. ру Хабибулин сказал, что автомобиль принадлежит его родственнице. Автор видеозаписи рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что ранее неоднократно видел депутата за рулем этой машины.

«Город у нас маленький, все всех знают. Я видел, что Хабибулин ездит на этой машине, знаю, когда она у него появилась. В момент нарушения конкретно депутата я за рулем не видел. В ГИБДД запись не отправлял и отправлять не буду, а видео выложил для общественного порицания», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM автор видео, попросивший не называть его фамилию.

Проезд на запрещающий сигнал светофора наказывается штрафом в сумме 1 тысячи рублей. Однако при повторном нарушении возможен штраф в 5 тыс или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. Несоблюдение требований, предусмотренных знаками и дорожной разметкой наказываются штрафом в 500 рублей или предупреждением.

Стоит отметить, что на видеозаиписи такой же маневр проделывает и другой автомобиль. В комментариях пользователи соцсети грустно констатируют: «да каждый второй так ездит».

Хабибулин избирался в областную думу от партии «Справедливая Россия». Стоит отметить, что ярославские народные избранники регулярно уличаются в нарушении правил. Ранее в нарушении ПДД при парковке у облдумы был замечен депутат от КПРФ Эльхан Мардалиев. А в декабре 2020 года председатель думы Алексей Константинов («Единая Россия») погиб в результате ДТП после выезда на полосу встречного движения в Тверской области.