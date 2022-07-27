Иркутск, , 11:28 — REGNUM Фестиваль казачьей культуры Сибирского федерального округа «Братина» пройдет в «Тальцах» 13–14 августа, сообщает телеграм-канал правительства Иркутской области.

Иркутское казачество Правительство Иркутской области

Уже известно, что участие в празднике примут делегации почти всех регионов Сибири, Иркутскую область представят участники из Усть-Илимска, Зимы, Усолья-Сибирского, Ангарска, Хомутово, Иркутского, Киренского, Черемховского, Боханского, Братского и Куйтунского районов.

В программе запланированы выступления казачьих коллективов и сольных исполнителей, мастер-классы. Также состоится форум «Сибирские казаки», на котором представители Центров казачьей культуры, творческие коллективы и сольные исполнители, руководители органов управления культуры обменяются опытом. Завершится фестиваль гала-концертом и награждением победителей конкурсов.

Как сообщало ИА REGNUM, часовня в честь Николая Чудотворца построена казаками в деревне Рыкова Качугского района Иркутской области. Её возвели на месте, где располагался участок старого Иркутского тракта, по которому казаки-первопроходцы и купцы шли в Якутию.

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