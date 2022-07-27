Москва, 27 июля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили новых 9027 заражений коронавирусом. Об этом 27 июля сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом.

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Выявленный показатель является максимальным с 22 апреля. Накануне медики установили 6183 случая заражения вирусом.

Всего в России с начало пандемии официально подтверждено18 554 036 случаев заражения коронавирусом. За сутки скончались в результате заболевания ковидом 36 человек, днём ранее — 47 человек.