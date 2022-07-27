Москва, , 11:28 — REGNUM Жители России за 12 лет в два раза чаще стали посещать заведения фастфуда. Если в 2010 году в заведения быстрого питания ходили 19% граждан, то в 2022 года — 38%, приводит результаты опроса ВЦИОМ.

Фастфуд TAMHSCPhotos

Чаще всего в заведения быстрого питания приходят молодые люди 18-34 лет (66-71% против 9% среди людей 60+), жители городов-миллионников (57-46%), жители Центрального и Северо-Западного ФО (44-47%) и граждане с детьми (35%).

Основные причины выбора фастфуда — быстро (45%), вкусно (13%), рядом с домом (11%), из-за детей (9%). Причины отказа от фастфуда — здоровое питание (26%), выбор в пользу домашней еды (13%) и отсутствие точек быстрого питания в их населенном пункте (12%).

Никогда не бывали в заведениях фастфуда 78% российских граждан старше 60 лет и 62% жителей сельской местности.

Опрос по телефону проведен 17 июля 2022 года среди 1602 граждан РФ от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM ранее сообщало, в России увеличилась частота посещений ресторанов быстрого питания.

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