Донецк, , 11:28 — REGNUM Вооружённые украинские формирования снова обстреляли Пантелеймоновку и Донецк. Об этом 27 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинская артиллерия ведёт обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что в 10:30 (совпадает с мск) и в 10:40 киевские боевики дважды обстреляли Донецк, выпустив по нему оба раза по четыре снаряда калибра 122 мм.

Помимо того, указывается, что также в 10:40 ВСУ выпустили пять ракет из реактивных систем залпового огня по Пантелеймоновке и в 10:55 — шесть снарядов калибра 155 мм по Петровскому и Кировскому районам Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белгороде трех спецназовцев Росгвардии наградили за успешные действия в ходе спецоперации на Украине.