Воронеж, 27 июля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. На первый домашний матч воронежского футбольного клуба «Факела» в российской премьер-лиге ждут более 15 тысяч зрителей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области 27 июля. Накануне, 26 июля, Центральный стадион профсоюзов, который должен принять матч, проинспектировал губернатор Александр Гусев.

Пресс-служба правительства Воронежской области Домашняя арена ФК «Факел» — Центральный стадион профсоюзов

В рамках подготовки стадиона к приёму игр премьер-лиги на данный момент подключено новое медиатабло, отремонтированы и покрашены мачты освещения, оснащенные новыми прожекторами, установлена новая автоматическая система полива натурального покрытия, заменены поврежденные участки поля и газон в штрафных площадях. Также проведен ремонт системы полива и подогрева футбольного поля, смонтированы системы видеонаблюдения, системы контроля и управления доступа зрителей (СКУД). Приведены в порядок медицинские кабинеты, санузлы, установлены площадки для телевизионных камер, а также установлены новые сиденья на трибунах взамен испорченных. После окончания всех работ на футбольном поле смонтируют LED-панели.

Глава региона призвал болельщиков прийти на игру заранее.

«Будет новая система пропусков, а на стадион придет больше 15 тысяч болельщиков. Надеюсь, обойдёмся без сбоев в работе. На трибуны начнут запускать зрителей за 2,5 часа до начала матча, поэтому сделаем интересную интерактивную и развлекательную программу, чтобы болельщики не скучали на стадионе», — пояснил Гусев, сообщив, что также намерен посетить матч.

Как сообщало ИА REGNUM, «Факел» впервые за более чем 20 лет вышел в российскую премьер-лигу. По итогам двух туров воронежский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице. 30 июля состоится первый домашний матч — «Факел» примет московский клуб «Динамо».