Биробиджан, 27 июля, 2022, 11:33 — ИА Регнум. К трём годам заключения в колонии строгого режима приговорён житель Еврейской автономии. Такое наказание определил суд за дачу взятки работнику регионального управления ФСБ России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 июля в пресс-службе ведомства.

Взятка

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Денежное вознаграждение мужчина предлагал в обмен на помощь в решении проблем, возникших у его знакомого с правоохранительными органами. Сотрудник ФСБ предупредил о том, что ему предлагают взятку, и жителя Еврейской АО задержали с поличным при передаче денег.

Уголовное дело в отношении мужчины возбудили и расследовали по статье 291 УК РФ («дача взятки»).

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в Чувашии был вынесен приговор местной жительнице, которую обвиняли в попытке дать 1,5 млн рублей взятки сотруднику ФСБ. Суд признал её виновной и назначил условный срок.