Курган, , 11:24 — REGNUM Жители Кургана подали в суд на перевозчика маршрута № 339. Об этом сообщает ЦУР Зауралья.

Автобусы Yarregion.ru

Курганцы обратились в арбитражный суд с иском в отношение перевозчика, обслуживающего маршрут «посёлок ТЭЦ — посёлок Смолино». Жители областного центра требуют лишить транспортника свидетельства на право перевозок. Причиной стало ненадлежащее выполнением перевозчиком взятых на себя обязательств. Он самовольно сократил количество автобусов на маршруте № 339, уменьшив количество машин с нормативных четырёх до двух-трёх. Из-за этого интервалы ожидания автобусов стали более длительными.

В ЦУР Курганской области отмечают, что жители региона постоянно поднимают тему ненадлежащей работы общественного транспорта в обсуждениях в социальных сетях. С начала 2022 года центр зафиксировал более 1000 жалоб зауральцев на нарушения в графиках движения автобусов.