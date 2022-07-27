Челябинск, , 11:25 — REGNUM Обвиняемый в истязании своей дочери 46-летний житель Челябинска может быть осуждён условно. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Уголовное дело рассматривается в Курчатовском районном суде. Государственный обвинитель попросил назначить подсудимому три с половиной года условно с четырёхлетним испытательным сроком. При этом защита требует оправдать его, а представитель потерпевшей настаивает на строгом наказании.

Как сообщало ИА REGNUM, следователи считают, что этот гражданин истязал свою дочь 2004 года рождения. Преступная деятельность велась в 2012–2018 годах. Он причинял ей побои, а также угрожал и оскорблял.