Ижевск, , 11:24 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 27 июля после перенесенного заражения коронавирусом выписались десять человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 163 763 жителя республики, сообщает региональный минздрав.

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За время пандемии в республике подтвердили 168 048 случаев заражения коронавирусом, из них 32 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса три несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и три человека старше 65 лет.

4047 человек скончались в регионе за время пандемии, из них у 3847 человек было подтверждено заражение COVID-19. За минувшие сутки и накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось.

В течение суток госпитализировано четыре человека, накануне в больницу попали также четыре жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 870 человек, 40 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, четыре человека — в тяжелом состоянии, из них ни один пациент не подключен к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии с момента начала вакцинации до 26 июля прививку от коронавируса сделали 699 220 человек. Второй компонент препарата получили 559 458 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.