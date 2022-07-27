Канберра, 27 июля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Второй день работы 47-го созыва парламента Австралии в Канберре не прошел без скандала, спровоцированного сенатором от «Партии одной нации» Полин Хэнсон, которая покинула здание парламента в знак протеста против процедуры признания. Хэнсон уже обвинили в неуважении к коренным народам Австралии и расизме. Об этом 27 июля написала The Guardian.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Церемония признания является протокольным мероприятием Сената Австралии, в ходе которого парламентарии отдают дань уважения коренным народам континента, поскольку именно они собирались на территории Канберры на первые народные вече.

Сенатор от партии «Зеленых» Лидия Торп, которая сама принадлежит к коренным народам Австралии, раскритиковала Полин Хэнсон за «неуважительную» выходку.

«Второй день 47-го созыва, и расизм снова поднял свою уродливую голову», — написала Торп на странице в соцсети Twitter.

«Хотите обезопасить парламент? Тогда искорените расизм», — добавила сенатор.