27 июля 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Полегенько, , 13:43 — REGNUM В Москве у посольства США на площади Донецкой Народной Республики прошло мероприятие-реквием, посвященное памяти погибших детей Донбасса.

В акции приняли участие активисты «Молодой Гвардии Единой России». Активисты прошли с портретами погибших в Донбассе детей, возложили цветы и игрушки к стенду «Ангелы Донбасса» с именами погибших детей. Акция завершилась запуском воздушных шаров с логотипом Дня памяти по числу погибших детей.

Площадь Донецкой Народной Республики в Москве Александр Полегенько © ИА REGNUM

Стенд «Ангелы Донбасса» с именами погибших детей на площади Донецкой Народной Республики в Москве Александр Полегенько © ИА REGNUM

Нельзя забыть! Нельзя простить! Александр Полегенько © ИА REGNUM

Участники акции прошли с портретами убитых детей у посольства США на площади Донецкой Народной Республики Александр Полегенько © ИА REGNUM

Активисты «Молодой гвардии Единой России» выстроились с портретами убитых детей Александр Полегенько © ИА REGNUM

Участники акции принесли цветы и мягкие игрушки Александр Полегенько © ИА REGNUM

Память погибших детей почтили минутой молчания Александр Полегенько © ИА REGNUM

Активисты «Молодой гвардии Единой России» с портретами убитых детей Александр Полегенько © ИА REGNUM

На воздушные шары нанесли логотип Дня памяти Александр Полегенько © ИА REGNUM

Активисты «Молодой гвардии Единой России» с портретами убитых детей Александр Полегенько © ИА REGNUM

Участникам акции раздали значки с логотипом Дня памяти Александр Полегенько © ИА REGNUM

Участники акции принесли цветы и мягкие игрушки Александр Полегенько © ИА REGNUM

Мероприятие-реквием, посвященное памяти погибших детей Донбасса. Москва, 27 июля 2022 года Александр Полегенько © ИА REGNUM

Раздача воздушных шаров участникам акции Александр Полегенько © ИА REGNUM

Участники акции, посвященной памяти погибших детей Донбасса Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Сегодня в Москве более 100 молодогвардейцев пришли к посольствам США и Великобритании с портретами детей. В руках наши активисты держали фотографии детей, погибших в результате войны в Донбассе. На каждой из них были указаны даты жизни и причина гибели ребёнка. Памятные акции провели и в Донецке — там мы возложили цветы у мемориала «Аллея ангелов», — рассказал председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

В мероприятии также приняли участие посол ДНР в России Ольга Макеева, уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова, депутаты государственной думы, сенаторы Совета Федерации, представители Министерства иностранных дел Российской Федерации, дипломатического корпуса в Москве, политические и общественные деятели.

Посол ДНР в России Ольга Макеева Александр Полегенько © ИА REGNUM

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова и уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Мария Мишонова (слева) Александр Полегенько © ИА REGNUM

Стенд «Ангелы Донбасса» на площади Донецкой Народной Республики в Москве Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пресс-подход Александр Полегенько © ИА REGNUM

Посол ДНР в России Ольга Макеева Александр Полегенько © ИА REGNUM

Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова возлагает цветы к стенду «Ангелы Донбасса» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова возлагает цветы к стенду «Ангелы Донбасса» Александр Полегенько © ИА REGNUM Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова возлагает цветы к стенду «Ангелы Донбасса» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Церемония возложения цветов и мягких игрушек к стенду «Ангелы Донбасса» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Корзина с цветами, переданная от республики Северной Осетии Александр Полегенько © ИА REGNUM

Участники акции запускают воздушные шары в память о погибших детях Александр Полегенько © ИА REGNUM

Запуск воздушных шаров с логотипом Дня памяти по числу погибших детей Александр Полегенько © ИА REGNUM

Воздушные шары в небе над площадью Донецкой Народной Республики в Москве Александр Полегенько © ИА REGNUM

Посол ДНР в России Ольга Макеева возлагает цветы к стенду «Ангелы Донбасса» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Церемония возложения цветов и мягких игрушек к стенду «Ангелы Донбасса» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Церемония возложения цветов и мягких игрушек к стенду «Ангелы Донбасса» Александр Полегенько © ИА REGNUM Церемония возложения цветов и мягких игрушек к стенду «Ангелы Донбасса» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Церемония возложения цветов и мягких игрушек к стенду «Ангелы Донбасса» Александр Полегенько © ИА REGNUM

После завершения акции весь стенд утонул в цветах Александр Полегенько © ИА REGNUM

Мягкие игрушки у стенда «Ангелы Донбасса» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Напомним, в целях увековечения памяти 11 июля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об объявлении 27 июля днём памяти детей — жертв войны в Донбассе.