Александр Полегенько,
27 июля 2022, 13:43 — REGNUM В Москве у посольства США на площади Донецкой Народной Республики прошло мероприятие-реквием, посвященное памяти погибших детей Донбасса.
В акции приняли участие активисты «Молодой Гвардии Единой России». Активисты прошли с портретами погибших в Донбассе детей, возложили цветы и игрушки к стенду «Ангелы Донбасса» с именами погибших детей. Акция завершилась запуском воздушных шаров с логотипом Дня памяти по числу погибших детей.
Площадь Донецкой Народной Республики в Москве
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Стенд «Ангелы Донбасса» с именами погибших детей на площади Донецкой Народной Республики в Москве
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Нельзя забыть! Нельзя простить!
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Участники акции прошли с портретами убитых детей у посольства США на площади Донецкой Народной Республики
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Активисты «Молодой гвардии Единой России» выстроились с портретами убитых детей
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Участники акции принесли цветы и мягкие игрушки
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Память погибших детей почтили минутой молчания
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Активисты «Молодой гвардии Единой России» с портретами убитых детей
Александр Полегенько © ИА REGNUM
На воздушные шары нанесли логотип Дня памяти
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Активисты «Молодой гвардии Единой России» с портретами убитых детей
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Участникам акции раздали значки с логотипом Дня памяти
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Участники акции принесли цветы и мягкие игрушки
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Мероприятие-реквием, посвященное памяти погибших детей Донбасса. Москва, 27 июля 2022 года
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Раздача воздушных шаров участникам акции
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Участники акции, посвященной памяти погибших детей Донбасса
Александр Полегенько © ИА REGNUM
«Сегодня в Москве более 100 молодогвардейцев пришли к посольствам США и Великобритании с портретами детей. В руках наши активисты держали фотографии детей, погибших в результате войны в Донбассе. На каждой из них были указаны даты жизни и причина гибели ребёнка. Памятные акции провели и в Донецке — там мы возложили цветы у мемориала «Аллея ангелов», — рассказал председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.
В мероприятии также приняли участие посол ДНР в России Ольга Макеева, уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова, депутаты государственной думы, сенаторы Совета Федерации, представители Министерства иностранных дел Российской Федерации, дипломатического корпуса в Москве, политические и общественные деятели.
Посол ДНР в России Ольга Макеева
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова и уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Мария Мишонова (слева)
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Стенд «Ангелы Донбасса» на площади Донецкой Народной Республики в Москве
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Пресс-подход
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Посол ДНР в России Ольга Макеева
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова возлагает цветы к стенду «Ангелы Донбасса»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова возлагает цветы к стенду «Ангелы Донбасса»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова возлагает цветы к стенду «Ангелы Донбасса»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Церемония возложения цветов и мягких игрушек к стенду «Ангелы Донбасса»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Корзина с цветами, переданная от республики Северной Осетии
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Участники акции запускают воздушные шары в память о погибших детях
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Запуск воздушных шаров с логотипом Дня памяти по числу погибших детей
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Воздушные шары в небе над площадью Донецкой Народной Республики в Москве
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Посол ДНР в России Ольга Макеева возлагает цветы к стенду «Ангелы Донбасса»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Церемония возложения цветов и мягких игрушек к стенду «Ангелы Донбасса»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Церемония возложения цветов и мягких игрушек к стенду «Ангелы Донбасса»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Церемония возложения цветов и мягких игрушек к стенду «Ангелы Донбасса»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Церемония возложения цветов и мягких игрушек к стенду «Ангелы Донбасса»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
После завершения акции весь стенд утонул в цветах
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Мягкие игрушки у стенда «Ангелы Донбасса»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Напомним, в целях увековечения памяти 11 июля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об объявлении 27 июля днём памяти детей — жертв войны в Донбассе.