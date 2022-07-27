Лондон, 27 июля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс считает, что правительство должно ограничить власть «очень воинственных крайне левых профсоюзов» на фоне известий о перебоях в железнодорожных перевозках страны из-за очередной широкомасштабной забастовки. Об этом он 27 июля заявил в интервью телеканалу Sky News.

Железнодорожный переезд

Забастовка 40 000 членов профсоюза работников железнодорожного и иных видов транспорта (RMT) привела к частичной остановке железнодорожного сообщения в Великобритании. 27 июля половина железнодорожной сети будет обслуживать пассажиров в сокращенном режиме. Ожидается, что перебои продолжатся и 28 июля.

«Профсоюзы не хотят модернизировать методы работы, так чтобы у нас были современные железные дороги для пассажиров. Мы должны провести эту модернизацию… и поэтому можно повысить и зарплату, но, боюсь, профсоюзы ведут себя невероятно воинственно», — сказал глава минтранса, выступая перед Sky News.

Шэппс заявил, что правительство должно принять меры, «чтобы лишить власти эти очень воинственные крайне левые профсоюзы».

Глава RMT Мик Линч отверг критику правительства.

«То, что они нам предложили, — это массовые увольнения, перезаключение контрактов с нашими членами на худших условиях и крупные изменения в балансе между работой и личной жизнью», — сказал он.