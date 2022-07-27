Канберра, 27 июля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Министр инфраструктуры Австралии Кэтрин Кинг, представлявшая на заседании парламента 27 июля отсутствующего министра сельского хозяйства страны Мюррея Уотта, заявила, что правительство страны «очень серьезно» относится к ящуру и крайне обеспокоено распространением болезни на территории Индонезии. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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«Мы ввели самые жесткие меры биобезопасности, когда-либо предпринятые в Австралии», — сказала министр.

Она также отметила, что ситуация в Индонезии вызывает наибольше беспокойство.

«Он (ящур — прим. ИА REGNUM) был обнаружен более чем в 70 странах, но неотложной проблемой является выход из-под контроля вспышки в Индонезии», — заявила Кинг.

По ее словам, на укрепление мер по предотвращению распространения ящура в Австралии было выделено дополнительно 14 миллионов долларов.