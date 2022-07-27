Белгород, , 11:20 — REGNUM В Белгороде трех спецназовцев Росгвардии наградили за успешные действия в ходе спецоперации на Украине, сообщили 27 июля в пресс-службе ведомства.

Росгвардия Rosgvard.ru

«Указом президента РФ медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены сотрудники спецподразделений регионального управления Росгвардии полковник полиции Дмитрий М. и майор полиции Алексей Ш., медалью «За отвагу» — старший сержант Андрей Б.», — сообщили в пресс-службе.

Так, штурмовая группа под командованием Дмитрия М. на территории частного дома обнаружила замаскированные тайники украинских боевиков, в которых были гранатометы, противотанковые мины и боеприпасы.

Майор полиции Алексей Ш. обнаружил базу боевиков ВСУ, из которой было изъято вооружение, а также рабочая карта украинских диверсантов. Вскоре по базе начался минометный обстрел, офицер занял выгодную огневую позицию, под обстрелом умело руководил действиями личного состава по отражению нападения противника. Задача была выполнена без потерь. В составе данного подразделения отличился старший сержант Андрей Б.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля в Благовещенске торжественно встретили подразделение Росгвардии — специальный отряд быстрого реагирования «Альтаир». Военнослужащих наградили за успешное выполнение задач по защите республик Донбасса.

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