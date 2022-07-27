Канберра, , 11:22 — REGNUM 27 июля Австралийское статистическое бюро опубликовало данные, согласно которым годовая инфляция в стране составила 6,1%, став самой высокой за более чем 20 лет. Вышедший на пресс-конференцию прокомментировать новость федеральный казначей Австралии Джим Чалмерс радости австралийцам не прибавил, передает телеканал Nine News.

Австралийские доллары (сс) williamnyk

Так, казначей Челмерс предупредил, что инфляция «станет хуже».

«Это не неожиданный результат, это результат, отражающий жесткую реальность», — сказал он.

Чалмерс объяснил рост цен в основном глобальными причинами, включая спецоперацию России на Украине, проблемами с глобальными цепочками поставок и пандемией коронавируса.

«Это никакая не новость для миллионов австралийцев, которые ощущают на себе инфляцию каждый раз, когда идут в супермаркет и каждый раз, когда им приходят счета», — отметил казначей.

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