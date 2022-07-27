Канберра, , 11:20 — REGNUM Австралийцы, которые недавно зафиксировали свои ипотечные кредиты по сверхнизким жестким ставкам, теперь готовятся к штрафным выплатам. Это происходит, поскольку ипотечники неизбежно переходят на «плавающую» ставку в период высокой инфляции. Об этом 27 июля сообщил телеканал Nine News.

Ипотека Fishki.net

Воодушевленные исторически низкими ставками очень многие австралийцы брали ипотечные кредиты по фиксированным процентным ставкам в последние два года. Согласно анализу компании AMP Capital, фиксированное кредитование обычно составляет 10−15% от общего объема ипотечного рынка Австралии, но в прошлом году это число увеличилось в четыре раза и превысило 40%.

Однако теперь, когда уровень инфляции на континенте растет, фиксированные процентные ставки становятся фиксированно высокими процентными ставками, что приводит к удорожанию кредита.

Читайте ранее в этом сюжете: В Австралии сообщили о рекордной за последние 20 лет инфляции