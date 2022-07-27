Омск, 27 июля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Омской области 27 июля известило об окончании расследования уголовного дела в отношении наркозависимого 38-летнего жителя Омска, изнасиловавшего 15-летнюю дочь сожительницы и сбежавшего на дерево.

Цитата из видео очевидцев Омский педофил-древолаз

По данным следствия, г. Омске рано утром 13 января 2022 года находившийся в состоянии наркотического опьянения обвиняемый, воспользовавшись отсутствием сожительницы, которая ушла на работу, угрожая убийством, приставив к горлу потерпевшей нож, изнасиловал 15-летнюю дочь сожительницы.

После случившегося девочка прибежала домой к старшей сестре, которая вызвала скорую помощь и сотрудников правоохранительных органов. Приехавшие по вызову сотрудники полиции обнаружили обвиняемого в неадекватном состоянии сидевшим высоко на дереве на соседней улице 19 Партсъезда. Как выяснилось, мужчина залез на дерево, испугавшись угроз супруга сестры потерпевшей.

По инициативе следствия обвиняемому, ранее 8 раз судимому за кражи и ранее неоднократно проявлявшему агрессию по отношению к членам семьи, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На допросе он пояснил, что в силу опьянения не помнит подробности произошедшего.

В ходе следствия был проведен осмотр места происшествия, изъят нож, предметы со следами биологического происхождения, другие доказательства. Проведенные экспертизы подтвердили причастность обвиняемого к преступлению, заключением психолого-психиатрической экспертизы он признан вменяемым.

Как сообщало ИА REGNUM, ребёнка прооперировали.

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