* талибами — запрещённая в России организация

Бамиан, Афганистан, , 11:16 — REGNUM В уезде Второй Якавланг афганской провинции Бамиан произошло столкновение между охраной главы уезда и людьми начальника службы безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе перестрелки Сейед Джавид, начальник службы безопасности уезда Второй Якавланг, был тяжело ранен в живот. По информации источника, не пожелавшего назвать своё имя, Сейед Джавид был ранен охранниками главы уезда и доставлен в провинциальную больницу Бамиана.

Источник в провинциальной больнице Бамиана подтвердил эту новость, но уточнил, что, поскольку ранение было тяжёлым, Джавида переправили на лечение в Кабул.

Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не предоставили никакой информации.

Следует отметить, что и ранее в Бамиане неоднократно происходили боестолкновения между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В одном из таких случаев брат начальника службы безопасности уезда Панджаб, бывший военнослужащий, был убит в ходе столкновения между членами группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).